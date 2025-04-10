الخطوط الجوية الهندية: التحقيق مع راكب تبول على مسافر ياباني على متن رحلة إلى بانكوك

وقعت واقعة مزعجة على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الهندية أمس الأربعاء، عندما تبوّل أحد ركاب درجة الأعمال على مسافر آخر، مما دفع شركة الطيران والسلطات الحكومية إلى فتح تحقيق.

راكب هندي يتبول على مسافر ياباني

وقعت الحادثة على متن الرحلة AI2336 المتجهة من نيودلهي إلى بانكوك، على الرغم من أن دورات المياه في المقصورة كانت تعمل بكامل طاقتها، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.

ووفقًا لقناة NDTV، كان المواطن الهندي البالغ من العمر 24 عامًا ثملًا عندما نهض لقضاء حاجته على رجل أعمال ياباني كان يجلس بجانبه كما تأثر راكب آخر كان يجلس بجانب رجل الأعمال.

واستجابةً لذلك، قدّم كبار أفراد طاقم الطائرة مناشف للتنظيف، ورافقوا الراكب الياباني إلى دورة المياه لتغيير ملابسه ونُقل الجاني إلى مقعد آخر.

وذكرت صحيفة The Indian Express أن أفراد الطاقم عرضوا على الراكب المتضرر مساعدة في تقديم شكوى رسمية إلى سلطات بانكوك، لكنه رفض.

في أعقاب الحادثة، أصدرت الخطوط الجوية الهندية بيانًا أكدت فيه أنها أبلغت هيئة تنظيم سلامة الطيران المدني الهندية بالأمر.

صرح وزير الطيران المدني، ك. راموهان نايدو، بأن السلطات ستحقق في الأمر، مضيفًا أنه "في حال وجود أي مخالفة، فسنتخذ الإجراءات اللازمة".

كما أعلنت الخطوط الجوية الهندية عن تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة الوضع وتحديد ما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الراكب المتهم.

حوادث التبول في الطائرات

هذه ليست الحالة الأولى التي يتبول فيها راكب على راكب آخر، وغالبًا ما يكون استهلاك الكحول عاملًا مساهمًا.

في نوفمبر 2022، فتح رجل مخمور سحاب بنطاله وتبول على امرأة في السبعينيات من عمرها، في مقصورة درجة الأعمال على متن رحلة أخرى تابعة للخطوط الجوية الهندية.

ووفقًا لقناة NDTV، قدّم لها الطاقم ملابس بديلة، لكنهم طلبوا منها العودة إلى مقعدها المتسخ، مدعيًا عدم وجود مقعد آخر.

لم تُقدّم شركة طيران الهند شكوى للشرطة ضدّ ذلك الرجل، وأوصت بوضعه على قائمة الممنوعين من السفر إلا بعد أن قدّمت المرأة شكوى إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة تاتا، المالكة للشركة.

ووفقًا لصحيفة "ذا تايجر"، أوقفت الشركة أيضًا طاقم الضيافة المعني، وتعهد الرئيس التنفيذي كامبل ويلسون بمراجعة شاملة لردّها على سوء السلوك على متن الطائرة، متعهدًا بإنشاء "نظام إبلاغ فعّال" للحوادث المستقبلية.

في مارس 2023، قضى طالب ثمل حاجته على راكب على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية متجهة إلى دلهي.

وفي الآونة الأخيرة، أفادت التقارير بمنع رجل من السفر على متن شركة يونايتد إيرلاينز بعد أن تبول على راكب آخر من درجة الأعمال على متن رحلة من سان فرانسيسكو إلى مانيلا في ديسمبر 2024.