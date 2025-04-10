الحرب التجارية "الأمريكية الصينية" تعصف بأسعار النفط وتجبره على التراجع

واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الخميس 10 إبريل 2025، واستمر تراجع النفط رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تطبيق الرسوم الجمركية على بعض الدول لمدة 90 يوما، الا أن تصعيد الرئيس الأمريكي حربه التجارية مع الصين، أثر بشكل كبير ومباشر علي أسعار العديد من السلع الاستراتيجية و منها “ النفط” .

العقود الآجلة لخام برنت

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو0.6% إلى 65.09 دولار للبرميل ، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا بما يعادل 0.5% لتسجل 62.06 دولار.

وبعد تعليق تطبيق الرسوم الجمركية على أغلب الدول، سجلت عقود الخام ارتفاعا 4% عند التسوية أمس الأربعاء بعد أن تراجعت بنسبة وصلت إلى 7% خلال الجلسة.

وزاد ترامب الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% بأثر فوري ارتفاعا من 104% التي أُعلن عنها سابقا ودخلت حيز التنفيذ في وقت سابق أمس الأربعاء.

تأثير الرسوم الجمركية

وقال محللون لدى آي.إن.جي للسلع الأولية في مذكرة بحثية اليوم إن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين تخلق مساحة للكثير من الغموض في الأسواق.

وأضافوا "لا يزال من المرجح أن يضغط هذا الغموض على النمو العالمي، بما يشكل بوضوح قلقا فيما يتعلق بالطلب على النفط".

كما أعلنت الصين عن رسوم إضافية على السلع الأمريكية وذلك بنسبة 84% اعتبارا من اليوم الخميس.