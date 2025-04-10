تكليف هالة صالح للعمل أمينًا عامًا مساعدًا بجامعة المنوفية

أصدر الدكتور أحمد القاصد. رئيس جامعة المنوفية قرارا بتكليف هالة صالح سليمان مدير عام الإدارة العامة للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للقيام بعمل أمين عام الجامعة المساعد لمدة ستة أشهر أو لحين الانتهاء من إجراءات الإعلان عن الوظيفة.

كما أكد رئيس الجامعة على أهمية الجهاز الإدارى في خدمة العملية التعليمية ومنظومة العمل بالجامعة، مؤكدا على أهمية التطوير المستمر وإعادة الهيكلة لتحقيق خطة ورؤية الجامعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى سعى الجامعة إلى تطوير الهيكل التنظيمي ليكون أكثر مرونة وكفاءة، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة المالية والإدارية، وقد بدأت الجامعة بالفعل في تجربة إعادة الهيكلة الإدارية والمالية لمنظومة العمل في مختلف الكليات والإدارات والمستشفيات الجامعية، موضحا أن الاستثمار في الكوادر الإدارية عنصرا هاما للتطوير.

وأضاف القاصد، أن الجامعة تسعى إلى توفير بيئة عمل محفزة وإيجابية للعاملين بالجهاز الإداري، بما يساهم في زيادة الرضا الوظيفي والإنتاجية، ويشمل ذلك تحسين الخدمات المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم.