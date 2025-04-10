"كيفية رسم المخطوطات البيولوجية في الأبحاث العلمية".. ورشة عمل بجامعة حلوان

نظمت وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ورشة عمل متميزة بعنوان "كيفية رسم المخطوطات البيولوجية في الأبحاث العلمية"، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز قدرات الباحثين على إعداد محتوى علمي بصري احترافي يخدم العملية البحثية.

أقيمت الورشة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، واشراف الدكتورة رشا عزام مدير وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة، التي تولت الإشراف الكامل على الورشة وتنظيمها.

حاضر في الورشة الدكتور أحمد جمال المدرس المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وأدار فعالياتها الدكتور علاء الدروي المدرس بكلية التمريض، حيث تم تقديم محتوى تدريبي متخصص يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي.

تبسيط المفاهيم البحثية

تناولت الورشة عددًا من المحاور الهامة، منها أهمية الرسوم التوضيحية العلمية ودورها في تبسيط وتوضيح المفاهيم البحثية، إلى جانب التعريف بمنصة BioRender واستخدامها في إعداد التصاميم العلمية المتخصصة، كما تم تقديم عرض حي تطبيقي على كيفية استخدام المنصة بشكل عملي.

كما تم خلال الورشة التعرف على مصدر NIH BioArt المجاني، والذي يُعد أحد أبرز المصادر التي توفر رموز ورسومات علمية عالية الجودة، تدعم الباحثين في إعداد عروضهم ومخطوطاتهم العلمية بشكل احترافي.

شهدت الورشة حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من مختلف كليات الجامعة، بالإضافة إلى مشاركات من خارج الجامعة، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من المجتمع الأكاديمي بتطوير أدوات النشر والتواصل العلمي بصريًا.