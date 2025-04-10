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الخميس 10 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة ورفع أكثر من 200 حالة إشغال داخل 6 مناطق بمدينة أسوان

إزالة ورفع أكثر من
إزالة ورفع أكثر من 200 حالة إشغال داخل 6 مناطق بمدينة أسوان
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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية بقيادة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وبمشاركة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة، فضلاً عن شرطة المرافق بقيادة الرائد أحمد مدني، وكذا نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية، مدعمين بعدد 7 سيارات، و 2 لودر.

إزالة ورفع أكثر من 200 حالة إشغال داخل 6 مناطق بمدينة أسوان

واستهدفت الحملات 6 مناطق هى السيل ومواقف السيارات وشارع المطار والمحمودية والشيخ هارون، فضلا عن السوق السياحي القديم.

غلق وتشميع 15 محلا تجاريا مخالفا

وأسفرت عن رفع وإزالة أكثر من 200 حالة إشغال وتعدى على حرم الطريق من بينها غلق وتشميع 15 محلا تجاريا مخالفا، وتم مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ونقل المهندس عمرو لاشين تعليمات محافظ أسوان المشددة بشأن فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وغلق لمدة شهر لأي محل غير ملتزم بخطوط التنظيم المحددة له، وقيامه بتجاوزها حيث سيتم تنفيذ هذا القرار بشكل فوري.

الإستمرار على نفس النهج بباقى المراكز والمدن 

وأكد على الاستمرار على نفس النهج بباقي المراكز والمدن بناءً على تكليفات المحافظ من خلال تنظيم حملات إزالة ورفع الإشغالات من كافة المناطق المستهدفة لتسهيل حركة المواطنين والزائرين، وخلق متنفس جمالى وحيوى على الوجه الأكمل.

يأتي هذا في ظل التوجيهات المباشرة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تكثيف الجهود لرفع الإشغالات وإزالتها من داخل الأسواق والشوارع والميادين بمختلف المراكز والمدن لاستعادة الوجه الحضاري والجمالي لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

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رفع الإشغالات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان 6 مناطق غلق وتشميع 15 محل تجارى محافظ أسوان