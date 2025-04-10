أضرار استخدام أدوية حموضة المعدة بشكل مستمر

يساعد استخدام أدوية حموضة المعدة، مثل مضادات الحموضة ومثبطات مضخة البروتون (PPIs) وحاصرات الهيستامين H2، في التخفيف من أعراض الارتجاع المعدي المريئي وقرحة المعدة، لكن الاستخدام المستمر والطويل دون إشراف طبي قد يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة، وفقا لدراسة نُشرت في شبكة CNN الأمريكية.

إليك أبرز الأضرار المحتملة:

أضرار استخدام أدوية الحموضة بشكل مستمر:



1. نقص امتصاص بعض الفيتامينات والمعادن:

تؤثر هذه الأدوية على امتصاص فيتامين B12، مما قد يؤدي إلى فقر دم وضعف في الذاكرة والتركيز.

تسبب نقص المغنيسيوم والكالسيوم، مما يزيد خطر هشاشة العظام والكسور.

2. مشاكل في الكلى:

تشير الدراسات إلى أن الاستخدام الطويل لمثبطات مضخة البروتون قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

3. زيادة خطر العدوى:

تقليل حموضة المعدة قد يسهل نمو البكتيريا في المعدة، مثل:

عدوى بكتيريا Clostridium difficile في الأمعاء.

الالتهابات التنفسية نتيجة صعود البكتيريا إلى الجهاز التنفسي.

4. خلل في التوازن الهضمي الطبيعي:

الحموضة الطبيعية ضرورية لهضم الطعام وقتل الميكروبات، فخفضها المزمن قد يؤدي إلى عسر هضم وانتفاخات.

5. احتمالية زيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة:

مثل الخرف (الزهايمر) أو أمراض القلب، رغم أن العلاقة ما زالت تحت الدراسة وليست حاسمة بعد.

6. أعراض انسحاب عند التوقف المفاجئ:

التوقف المفاجئ بعد استخدام طويل قد يسبب ارتجاعًا قويًا للحموضة (ارتداد حمضي ارتدادي)، ما يزيد سوء الحالة.

نصائح هامة:

لا تستخدم أدوية الحموضة بشكل مزمن إلا بتوصية من الطبيب.

حاول تعديل نمط الحياة والغذاء كبديل مساعد:

تناول وجبات خفيفة ومتكررة.

تجنب الأطعمة الدهنية والحارة.

عدم الاستلقاء بعد الأكل مباشرة.

تخفيف الوزن إن لزم.