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الخميس 10 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 8 عمال في انقلاب ميكروباص بقليوب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 8 عمال بإحدى مصانع الملابس الجاهزة بحادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق صنافير/حلابة في قليوب بالقرب من مزلقان العادلي، جرى نقل المصابين لمستشفى قليوب وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

رفع آثار الحادث

ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية والتنفيذية بمعداتها وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور أمام المواطنين بسهولة ويسر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق صنافير حلابة في قليوب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة 8 أشخاص وهما كل من إيمان مجدي، وفاطمة أشرف، وفاطمة أحمد، وسامية عاطف، وأمينة محمد، وهاجر محمد، وآمال محمد، ورضا إمبابة، جمعيهم عمال بمصنع ملابس جاهزة في قليوب ومصابين بسحجات وكدمات وجرى نقلهم جميعا لمستشفى قليوب وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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