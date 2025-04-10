جولة ميدانية بمدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم لمتابعة سير انضباط العملية التعليمية

قام الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، يتابع سير انضباط وانتظام العملية التعليمية بمدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية.

شهد وكيل الوزارة، طابور الصباح وتحية العلم والإذاعة المدرسية في مدرسة كفور النيل الإعدادية بشرق الفيوم.

تابع وكيل الوزارة سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، كما حضر وكيل الوزارة عدداً من الحصص الدراسية في مختلف المواد الدراسية، حيث ناقش الطلاب في المواد الدراسية للوقوف على مستوى أدائهم الأكاديمي، مشدداً على أهمية المتابعة المستمرة للتقييمات.

كما أكد على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة داخل المدرسة، بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة المدرسية التي تساهم في تطوير مهارات الطلاب بشكل شامل، وأشاد بانضباط وإنتظام طابور الصباح بالمدرسة، وحضور جميع المعلمين والطلاب طابور الصباح وتحية العلم.

كما تفقد وكيل الوزارة، مدرسة كفور النيل الابتدائية بشرق الفيوم، وشدد على أهمية تفعيل البرامج العلاجية للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة، مؤكداً على ضرورة متابعة الأداء بشكل مستمر لتحقيق أفضل النتائج.

وتابع وكيل الوزارة سير العملية التعليمية بمدرسة دمو الابتدائية (رياض الأطفال - الابتدائي)

تفقد وكيل الوزارة قاعات رياض الأطفال، كما تابع الفصول الدراسية بالمرحلة الابتدائية، وشدد على أهمية تفعيل البرامج العلاجية للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة، مؤكداً على ضرورة متابعة الأداء بشكل مستمر لتحقيق أفضل النتائج.

كما تابع وكيل الوزارة، مدرسة دمو الإعدادية المشتركة، بشرق الفيوم.

وتفقد وكيل الوزارة المدرسة والفصول الدراسية، وحضر حصة لغة عربية بالصف الثاني الإعدادي، وناقش الطلاب على السبورة للوقوف على المستوى العلمي، كما أكد مشدداً على إدارة المدرسة بضرورة حضور جميع الطلاب إلى المدرسة وعدم تغيب الطلاب، ومتابعة التقييمات، والمتابعة الفنية المستمرة للفصول الدراسية.

واختتم دكتور قبيصي جولته الميدانية، بمدرسة الفيوم الثانوية للبنات، بإدارة غرب الفيوم التعليمية، حيث تفقد وكيل الوزارة، الفصول الدراسية، وأكد على أهمية المتابعة الفنية المستمرة لضمان تحسين الأداء، وأشاد وكيل الوزارة، بانضباط وانتظام العملية التعليمية بمدرسة الفيوم الثانوية للبنات. حيث أشاد بالمستوى المتميز لطالبات المدرسة.



أكد وكيل الوزارة على أهمية متابعة التقييمات، حيث تفقد الفصول الدراسية، وأكد على ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية والتعليمية لتعزيز مهارات الطلاب في مختلف المجالات.

وفي ختام الجولة الميدانية الصباحية بمدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية، أكد وكيل الوزارة على أهمية متابعة التقييمات في العملية التعليمية، وكذلك تفعيل البرنامج العلاجي فى القراءة والكتابة للتلاميذ الضعاف بالمرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة، وضرورة المشاركة في جميع المسابقات وتفعيل الأنشطة بالمدرسية بجميع المدارس على مستوى المحافظة.

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