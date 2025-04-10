المشدد 7 سنوات لعاطلين في تزوير أوراق رسمية بروض الفرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 7سنوات في تزوير في أوراق رسمية و استعمال المحررات المزورة بروض الفرج.

كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين في النصب علي المواطنين وتزويره شهادات وعقود عقارات مقابل مبالغ مالية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطلين لهما معلومات جنائية" بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير عقود المباني والعقارات، وتقليد الأختام الحكومية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما اوراق مزورة 5 أكلاشيهات دفتر إيصال استلام نقدية وجهاز كمبيوتر بمشتملاته و4 هواتف محمول "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهتهم أقروا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.