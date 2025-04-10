السبت.. وزير الصناعة يلتقي المستثمرين بـ"الأقصر وأسوان"

أعلنت وزارة الصناعة، أنه في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعية إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

مستثمرو أسوان و الأقصر

وقالت الوازرة في بيان، أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية يوم السبت المقبل الموافق 12 إبريل المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظتي ( الأقصر وأسوان ) بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 30. 10 صباحاً.

وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظتي الأقصر وأسوان للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتقدم بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة.