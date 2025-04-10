احتفالا بالعيد القومي.. مياه سوهاج تستقبل عملاءها بالأعلام والورد

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اليوم الخميس، عملاءها بمراكز خدمة العملاء بالأعلام والورد فى لفتة تقديرية من الشركة لعملائها خلال العيد القومى للمحافظة.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف ان الشركة تنظم خلال شهر أبريل عدد من القوافل المائية لتقديم الخدمات للمواطنين وعدد من الفاعليات احتفالا بالعيد القومى لمحافظة سوهاج.

ميكنة ورقمنة

وأوضح محمد على مدير الادارة العامة لخدمة العملاء انه يوجد 11 مركز خدمة عملاء بالمحافظة وانه تم تطوير جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث التقنيات هذا بالاضافة الى ميكنة جميع خدمات المواطنين وإطلاق منصة رقمية الكترونية لخدمات العملاء لتمكينهم من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر وان تلك المراكز تقدم اكثر من 30 خدمة للعملاء منها خدمة التعاقد علي عداد مياه جديد وخدمة التصالح على وصلة خلسة وخدمة توصيل خدمة الصرف الصحي وخدمة تغير اسم المتعاقد محل الاشتراك وخدمة فحص ومعايرة العداد وخدمة تعديل او استبدال وصلة مياه او وصلة صرف صحى وخدمة تغيير عداد بدل تالف او بدل فاقد وخدمة بيع القطع الموفرة للمياه.