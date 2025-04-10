بعد توديعهم للكونفدرالية.. بعثة المصري تعود للقاهرة فجر غد الجمعة

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى البورسعيدي إلى القاهرة فجر غد الجمعة، قادمة من العاصمة التنزانية وذلك بعد وداع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي.

حيث فاز فريق سيمبا التنزاني، على نظيره المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعتهم، ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين، من البطولة الكونفدرالية الإفريقية، على استاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية.

ركلات الترجيح

واستطاع فريق سيمبا التغلب على نظيره المصري بركلات الترجيح بنتيجة ٤ -١ وذلك بعد فوز سيمبا بهدفين دون رد رغم محاولات الفريق المصري السيطرة على الكرة، إلا وأن فريق سيمبا نجح في السيطرة على مجريات المباراة.

وكان المصري قد تغلب على نظيره سيمبا في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون رد ليتم حسم النتيجة في مباراة الإياب واستبعاد المصري عن المنافسة .