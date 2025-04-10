وفاة معلم أثناء ذهابه للمدرسة في الفيوم.. وصديقه يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة

سادت حالة من الخزن على أهالي قرية الحامولي بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بعد انتشار خبر وفاة أحد أبنائها، وذلك أثناء استعداده للذهاب إلى عمله حيث يعمل الراحل مدرسا بمدرسة ذو الفقار للتعليم الأساسي بإدارة يوسف الصديق التعليمية.

وقال محمد عبد الجليل، أحد أصدقاء الراحل، إن المدرس يدعى محمد صادق، 37 سنة، قام بأداء صلاة الفجر اليوم بجواري وذهب إلى المخبز لشراء خبز لأسرته، ثم ذهب إلى منزله وقام بتناول وجبة الإفطار مع أسرته، وأثناء استعداده للذهاب إلى المدرسة سقط فجأة على الأرض وحاولت أسرته مساعدته، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتم نقله إلى أحد الوحدات الصحية التي أكدت وفاته.

وأشار محمد إلى أن الراحل كان يحبه كل من عرفه، حيث كان صاحب واجب وأدب مع الجميع، كان يسعى للخير والتعاون على البر مع أهل القرية، وكان يتمتع بأخلاق طيبة وسيرة حسنة وكان من المحافظين على الصلاة وكانت الابتسامة لا تفارقه ولم يتوان لحظة عن خدمة أحد.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لدفتر عزاء لنعي الفقيد، حيث أجمع الأهالي على حسن أخلاقه وسيرته الطيبة التي جعلت نبأ وفاته صدمة للجميع.