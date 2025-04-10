لصيانة المغذيات.. فصل التيار الكهربائي ثلاثة أيام عن بعض المناطق ببني سويف

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات من الساعة 6 حتى الساعة 10 صباحا وعلى مدار 3 أيام "السبت، الأحدء والإثنين 12 و13 و14 أبريل الجاري "عن عدة مناطق بمدينة بني سويف العاصمة، لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات وصيانة مغذيات: التليفونات، الإسعاف، الدهشوري، بدر، السكة الحديد، السلام، المكتبة، وعمر أفندي.

وبحسب بيان القطاع،وتقرر قطع الكهرباء "يوم السبت 12/4" عن (السنترال- الصالون الأخضر - الضرائب - جزء من شارع الخضار - جزء من الرياضي - مجلس المدينة - منطقة السيدة حورية - جزء شارع احمد عرابي، مركز غسيل الكلى خلف ماركت راية - مستشفى عابدين - النيابة الإدارية - معمل البرج - الجيار - جزء من مقبل بجوار الجمعية - ميدان مولد النبي، التأمين الصحي - كنيسة المطرانية - جزء من شارع إسلام - مرفق الإسعاف - مستشفى الزهراء - ميدان الحمام، مصنع الحلاوة بشارع الدهشوري - منطقة شارع الدهشوري - جزء من ميدان حارث - شارع الجبالي من میدان حارث منطقة میدان المياني - شارع عظيم الدولة من میاني - جزء من حي الغمراوي شارع ثابت - بداية شارع البركة من ميدان حارث، بنك مصر الإسلامي، وجزء من منطقة میدان مولد النبي - السجل المدني - منطقة منتزه بدر - جزء من شارع إسلام بالجزيرة من المصلية حتى الشرقاوي - جزء من منطقة مقبل بجوار الجمعية - جزء من مقبل الجديد كنيسة الأورام، منطقة میدان المديرية - بنك إسكندرية - بنك مصر - جزء من شارع حافظ - بنك القاهرة - عمر أفندي - مديرية التربية والتعليم - فرع التأمين الصحي - النيابة الادارية - خلف منطقه عمر أفندي - شارع 32 يوليو - منطقة البنوك مركز غسيل الكلى بمقبل- أحد مصادر برج الإشارات، مجاري میدان مولد النبي- مسئول المياه والمجاري - الورابورات بأحمد عرابي، مستشفى السلام،المكتبة - منطقة حول مستشفى الجامعة - عزبة على راغب - مدرسة المعمارية - المعهد الديني - الأزهر - مدرسة التجارة - مساكن المعهد الديني - جزء من مقبل الجديد - بجوار ستاد التربية والتعليم - تقسيم المعمارية امتداد الشاملة - جزء من شارع إسلام بجوار المكتبة العامة).

فيما يتم قطع التيار "يوم الأحد 13/4" عن مناطق (مركز غسيل الكلى خلف ماركت راية، مستشفى عابدين - النيابة الإدارية - معمل البرج - الجيار - جزء من مقبل بجوار الجمعية - ميدان مولد النبي).

و"يوم الإثنين 14 /4" عن مناطق (التأمين الصحي - كنيسة المطرانية - جزء من شارع إسلام - مرفق الإسعاف- مستشفى الزهراء - ميدان الحمام _السنترال - الصالون الأخضر - الضرائب - جزء من شارع الخضار - جزء من الرياضي - مجلس المدينة – منطقة السيدة حورية - جزء شارع أحمد عرابي).

وتقدم قطاع الكهرباء باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، وناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.