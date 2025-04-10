محافظ أسوان يكرم الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى لفتة أبوية على تكريم وإهداء الطالبة زينب السيد محمد بالصف الثانى الثانوى بمدرسة عوض السيد عبد الله الثانوية بنات درع المحافظة وشهادة تقدير ومكافأة مالية قيمة مجزية لحصدها المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية " المستوى الأول " لحفظها للقرآن الكريم كاملاً ، مع جودة التلاوة ، وتفسير الأجزاء ( 28 و 29 و 30 ) من كتاب الله ، بالإضافة إلى حفظ أحاديث كتاب " الأربعون النووية " كاملة .

محافظ أسوان يكرم الطالبة زينب السيد لحصدها المركز الأول بمسابقة القرآن الكريم

وأثناء لقاءه بالطالبة وأسرتها فى حضور محمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، والدكتور محمد السنوسى مدير عام الخدمات التربوية ، وآمال عبد الموجود مدير المدرسة ، عبر الدكتور إسماعيل كمال عن سعادته البالغة لفوز زينب السيد فى مسابقة حفظ القرآن الكريم وتصدرها قائمة المتسابقين ، لتكون نموذجاً مشرفاً يحتذى به .

وأكد محافظ أسوان على إهتمامه بتكريمها لكونها طالبة مجتهدة ومتميزة نفتخر ونعتز بها ، لمساهمتها فى رفع أسم أسوان عالياً على مستوى الجمهورية فى مسابقة هامة وهى حفظ كتاب الله عز وجل ، والذى حققته بدعم وتشجيع من أسرتها ، التى نقدم لها كل الشكر والعرفان والتقدير لتعليم أبنتهم بصحيح الدين لتنال هذا الشرف الرفيع .

والد ووالدة الطالبة زينب يشكروا محافظ أسوان على تكريم أبنتهم

فيما قدم والد ووالدة الطالبة زينب شكرهم لمحافظ أسوان على هذا التكريم لأبنتهم ، والذى يعتبرونه وسام على صدورهم ، ويؤكد على الفكر الراقى والوعى المستنير لمحافظ الإقليم فى إهتمامه بالنماذج الناجحة فى كافة المجالات .

مشيدين بهذه اللفتة الإنسانية الحضارية لتكريم أبنتهم ، ليكون ذلك حافزاً لها لإستكمال رحلتها فى التميز والتفوق .

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