وكيل صحة شمال سيناء يشيد بالعاملين بمستشفى العريش العام

أعرب الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، عن تقديره العميق للدور الحيوي والجهود المخلصة التي بذلها قطاع الطب العلاجي وكافة العاملين بمديرية الصحة بالمحافظة، وذلك خلال الزيارة الهامة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمستشفى العريش العام.

وأكد الدكتور بدر أن الاستعدادات الجيدة والتنظيم المتقن الذي شهده المستشفى خلال الزيارة يعكس الكفاءة العالية والمسؤولية الوطنية التي يتحلى بها جميع العاملين بالقطاع الصحي في شمال سيناء.

زيارة الرئيس

وشدد وكيل الوزارة على أن ادارة الطب العلاجي، بقيادة الدكتورة مني يوسف حرب ، لعب دورًا محوريًا في ضمان سير الزيارة بسلاسة ونجاح، من خلال التنسيق الفعال والمتابعة الدقيقة لكافة الترتيبات المتعلقة بالجاهزية الطبية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة.

كما أشاد الدكتور بدر بالروح المعنوية العالية والتفاني في العمل الذي أظهره جميع العاملين بمديرية الصحة، مؤكدًا أن هذا الأداء المتميز يعكس حرصهم على تقديم أفضل صورة للخدمات الصحية المقدمة في شمال سيناء، ويؤكد على قدرتهم على التعامل بكفاءة مع مختلف الأحداث والمناسبات الهامة.

واختتم وكيل صحة شمال سيناء تصريحه بالتأكيد على أن هذه الزيارة الرئاسية الكريمة تُعد بمثابة شهادة تقدير لجهود جميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، وتحفزهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي شمال سيناء.