بعد تراجع ترامب.. الاتحاد الأوروبي يعدل عن فرض رسوم جمركية مضادة

عدل الاتحاد الأوروبي عن فرض رسوم جمركية مضادة على السلع الأمريكية مؤقتا بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية، بحسب ما ذكرت "بي بي سي" اليوم الخميس.

الاتحاد الأوروبي يتراجع عن فرض رسوم جمركية

وقال الاتحاد الأوروبي، إنه أوقف إجراءاته المضادة بشأن رسوم ترامب الجمركية لمدة 90 يوما.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان، إن الاتحاد الأوروبي يريد منح المفاوضات فرصة بعد أن أعلن ترامب، يوم أمس الأربعاء، أنه سيكون هناك توقف لمدة 90 يوما للدول المتضررة من ارتفاع رسوم الاستيراد الأمريكية.