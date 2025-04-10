السيناريست مجدي صابر: خطاب الرئيس السيسي عن الدراما خطوة مهمة نحو الأفضل

كرمت كلية الآداب بجامعة عين شمس السيناريت مجدى صابر، عن مجمل أعماله الفنية، فى أمسية ثقافية أقيمت خصيصا للاحتفاء به حضرها عدد كبير من طلبة وطالبات الجامعة وأدارت الندوة الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب.

تحدث الكاتب عن مشواره الفني وبدايته مع الكتابة، ورحلة تقديمه قصص وأعمال للأطفال فقدم لهم أكثر من ٣٥٠ عملا متنوعا بين الأسطورية والبوليسية، كما قدم العديد من القصص الشبابية التى تنوعت بين الرومانسي والخيال العلمى ليقدم أعمالا اثرت فى تكوين أجيال مختلفة.

وتحدث خلال الندوة عن نشأته فى حى شبرا العريق وأثر ذلك فى تكوينه الثقافى والاجتماعى والإنساني والذى ساعد فى تقديمه أعمالا درامية من واقع المجتمع اثرت فى عقول وقلوب جمهوره، وتطرق فى الحوار إلى بداياته في عالم كتابة الأعمال الدرامية، التى بدأها في سن مبكرة بالكتابة للأطفال، قبل أن ينتقل للكتابة للكبار مع المنتج إبراهيم شوقي الذي أعجب ببعض رواياته فقرر أن يحولها إلى مسلسلات.

وتطرق حديث السيناريست مجدى صابر عن تعاونه مع كبار النجوم، على رأسهم الراحل نور الشريف ويحيى الفخرانى وعبلة كامل، وغيرهم وكواليس كثيرة فى مشواره، التى جمعته بكبار المخرجين أمثال محمد فاضل ومجدى ابو عميرة واحمد صقر ومجدى أحمد على ورباب حسين وسمير سيف وخيرى بشارة، وكشف أيضا عن اكتشافه العديد من الوجوه الفنية التى اصبحت نجوما للصف الأول امثال احمد زاهر ، ومنه شلبى ومى عز الدين واحمد رزق وريهام عبد الغفور، وخالد سرحان، وغادة عبد الرازق.

واختتم حديثه بالاشادة باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالدراما، ووصف اهتمام القيادة السياسية بالحديث عن المنتج الدرامى والإعلامى بالأمر المحمود، مؤكدا أن القيادة السياسية تؤكد دائما على تقديم القيم الإيجابية والإعلاء من قيمة المواطن المصرى، وتستهدف تقديم أعمالا فنية، تعبر عن النسيج الوطنى الأصيل.

وجه مجدى صابر، الشكر لأعضاء هيئة التدريس وطلبة جامعة عين الشمس، وقدم للطلبة النصيحة بكثرة القراءة،وضرورة الاهتمام بالثقافة والمعرفة والتاريخ المصرى العظيم فى الأدب والفنون والهندسة وكل العلوم، مؤكدا على أن من لا ماضى له، لا يملك حاضر ليصنعه.

قدم السيناريست مجدى صابر، العديد من الأعمال لكبار النجوم؛ من أهمها: "الرجل الآخر" لنور الشريف، "للعدالة وجوه كثيرة" ليحيى الفخرانى، "أين قلبى" ليسرا، "يا ورد مين يشتريك" لسميرة أحمد وحسين فهمى، و"سلسال الدم" بأجزائه الخمسة وغيرها من الأعمال الفنية التى أثرت الفن المصرى.