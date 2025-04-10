عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، اجتماعا مع مديري وأعضاء التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي ومسؤولي جودة التعليم الفني بقاعة الاجتماعات الصغري في ديوان عام تعليم مطروح، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وأيمن الصاوي مدير عام التعليم الفني.

تناول الاجتماع أهم التحديات التي تواجه منظومة العمل بمؤسسات التعليم الفني وسبل مواجهتها وفق الإمكانيات المتاحة.

وأكدت وكيل الوزارة خلال الاجتماع للحضور ضرورة التحلي بالجدية والانضباط وتقدير المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد والالتزام بجماعية الأداء لضمان تحقيق تطور نوعي للعملية التعليمية بمدارس التعليم الفني، كذلك مزج التدريب العملي بالدراسة النظرية في سبيل إعداد وتنشئة جيل فني واعد قادر على الإنخراط في سوق العمل.

واستمعت وكيل الوزارة خلال الاجتماع لعدد من الاستفسارات الخاصة بالعملية التعليمية من الحضور، كذلك ناقشت بعض المقترحات التي طرحها الحضور وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع وفق الإمكانيات المتوافرة.

مدير تعليم مطروح تجتمع مع إدارات التعليم الفني لبحث تحديات منظومة العمل

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