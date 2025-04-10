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الخميس 10 أبريل 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدًا.. الأوقاف تفتتح 7 مساجد ضمن خطة إعمار بيوت الله

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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تواصل "وزارة الأوقاف" جهودها لإعمار بيوت الله عز وجل بافتتاح ٧ مساجد غدًا الجمعة ١١ من أبريل ٢٠٢٥م، ٥ مساجد منها بنظام الإحلال والتجديد، ومسجدان صيانةً وتطويرًا.

وأعلنت وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ١٢٨٢ مسجدًا، من بينها ٨٦٢ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، ٤٢٠ مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ ١٣٣٦٣ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٢ مليارًا و ٥٧٠ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، وبيانها كالتالي:
ففي محافظة الفيوم:
إحلال وتجديد: مسجد النور، قرية جردو – مركز إطسا؛ مسجد أبي قبيس، قرية فانوس – مركز طامية؛ مسجد أيوب، عزبة أبو أيوب، قرية منشأة طنطاوي – مركز سنورس؛ مسجد مصباح، قرية مطرطارس – مركز سنورس.

وفي محافظة الإسماعيلية:
إنشاء: مسجد الشراقوة، قرية البياضية – مركز القنطرة غرب.
وفي محافظة بني سويف:
صيانة: مسجد الكبير، ملاحية حسن سليم، قرية طنسا – مركز ببا.

وفي محافظة سوهاج:
صيانة: مسجد الدقيشي، قرية أولاد عزاز – مركز سوهاج.
وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًا وروحيًا وفكريًا.

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وزارة الأوقاف الإحلال والتجديد مساجد افتتاح إعمار بيوت الله