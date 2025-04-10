مايا مرسي في حلقة خاصة واستثنائية من بودكاست "هنا التضامن"

تحل الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ضيفة على الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام في حلقة خاصة واستثنائية من بودكاست "هنا التضامن" من قلب العاصمة الإدارية.

وستتناول الحلقة التي ستعرض على جزءين جوانب خاصة في حياة وزيرة التضامن الاجتماعي وعملها في الأمم المتحدة مرورا بتولي رئاسة المجلس القومي للمرأة وصولا لوزارة التضامن الاجتماعي وآمالها وخطط وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي في قطاعات مختلفة.

كما سيتم التطرق إلى مناقشة برامج الوزارة في الحماية والرعاية الاجتماعية وبرامج التمكين لإخراج الأسر من دائرة العوز والاحتياج إلى التمكين والتنمية، فضلا عن طرح العديد من الملفات الأخري التي سيتم مناقشتها في اللقاء.

وبودكاست “هنا التضامن من قلب العاصمة" يهدف إلى تقديم محتوى متميز ومتنوع يعكس جهود وزارة التضامن الاجتماعي ومبادراتها الوطنية، ويتناول البرنامج في كل حلقة قضية مجتمعية محورية من البرامج الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.

يشار إلى أن بودكاست هنا التضامن يعد أول بودكاست حكومي من قلب العاصمة ينتجه فريق الإعلام بوزارة التضامن الاجتماعي، ولمشاهدة الحلقة الكاملة؛ تابعوا حسابات وزارة التضامن الاجتماعي على جميع منصات التواصل الاجتماعي.