موعد مباراة توتنهام هوتسبير وفرانكفورت اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يواجه فريق توتنهام هوتسبير نظيره آينتراخت فرانكفورت، اليوم الخميس، في مباراة قوية في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي في تمام التاسعة مساء، على ملعب توتنهام الجديد.

ويبحث توتنهام عن الفوز في مباراة اليوم، فيما يسعى فرانكفورت لإحراز نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير وآينتراخت فرانكفورت في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

تذاع مباراة توتنهام هوتسبير وآينتراخت فرانكفورت في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي اليوم الخميس عبر قناة بي إن بسورتس 2 إتش دي وبتعليق محمد بركات.

تشكيل توتنهام هوتسبير المتوقع ضد آينتراخت فرانكفورت في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: سبينسي، بيدرو بورو، روميرو، فان دي فين.

خط الوسط: سار، جيمس ماديسون، بيرجفال.

خط الهجوم: أودوبيرت، سولانكي، سون.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع ضد توتنهام هوتسبير في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: أرتور ثياتي، أوسكار هويلاند، توتا، ننامدي كولينز.

خط الوسط: راسموس كريستينسين، جيان ماتيو باهويا، كان أوزن.

خط الهجوم: هوجو لارسون، أنسجار كناوف، هوجو إيكيتيكي.