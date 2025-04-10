إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالقليوبية

أصيب 6 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي أسفل سلم مشاه شبرا هارس بالطريق الزراعي بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي أسفل كوبري مشاه شبرا هارس، بالطريق الزراعي، ووجود عدد من المصابين في الحادث.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية وجود حادث انقلاب سيارة سوزوكي.

ونتج عن الحادث إصابة "عصام ش أ" 43 سنة، مقيم زاوية عزبة بلتان سائق السيارة، "محمود م أ" 30 سنة، مقيم في طوخ، "إبراهيم م إ" مقيم 40 سنة مدينة بنها، "جمال ع م" 53 سنة، مقيم بالرملة، "عمر ن ر" 26 سنة، مقيم في طوخ، "شريف ك إ" 45 سنة مقيم بالرملة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي للعلاج واتخاذ اللازم، وجرى رفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق الزراعي.