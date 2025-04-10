ضبط 82 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم.. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات خلال ال 24 ساعة الماضية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.

وأوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت أمس الموافق 9 أبريل الجاري 2025 من ضبط تجميع وتصرف في ثلاثة طن دقيق بلدى مدعم خاص بالمخابز وذلك بإجمالي قدره عدد ٦٠ شيكاره زنة الشيكارة ٥٠ كجم- 18 شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة 50كجم بإجمالي 900 كجم دقيق بلدى قام مدير مسئول أحد المخابز البلدية بتجميعها من اجل اعادة بيعها بالسوق السوداء-٣٠٠ قطعه وزجاجه مشروبات غازيه منتهي الصلاحية- 360 كيلو جرام خميره خبز جافة- تجميع عدد 2 شيكارة دقيق بلدي من المخصص للمخابز- مبيعات وهمية لمخبز لعدد 2700 رغيف دون انتاج فعلي لهم - تخلف وامتناع احضار حصة من اسطوانات البوتاجاز دون تقديم عذر - مبيعات وهمية لمخبز لعدد 2700 رغيف دون انتاج فعلي لهم كما تم تحرير عدد 46 محضر للمخابز ما بين تصرف ، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمه و عدم نظافة أدوات العجين.

كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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