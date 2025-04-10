موعد مباراة تشيلسي وليجيا وارسو في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

يلتقي فريقي تشيلسي وليجيا وارسو في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي اليوم الخميس في تمام السابعة إلا ربع مساء.

ويستضيف ملعب مارشال جوزيف بيلسودسكي ستاديوم مواجهة اليوم بين تشيلسي وليجيا وارسو في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وليجيا وارسو في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

تبث مباراة تشيلسي وليجيا وارسو في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي اليوم الخميس عبر بي إن سبورتس 2 إتش دي وبتعليق علي محمد علي.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد ليجيا وارسو

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: ريس جيمس، توسين، شالوباه، جوستو.

وسط الملعب: مويسيس كايسيدو، ديوسبوري هال، مادويكي، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو، جادون سانشو.

تشكيل ليجيا وارسو المتوقع ضد تشيلسي

حراسة المرمى: كاكبر توبياسز.

خط الدفاع: ارتور يدرزيكزيك، ستيف كابوادي، روبن فيناجري، ريويا موريشيتا.

وسط الملعب: رافال أوغوسنتياك، جورجين إليتيم، بارتوش كابوستكا.

خط الهجوم: كاسبر تشودينا، باول وزوليك، مارك غوال.