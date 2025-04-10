ads
الخميس 10 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد مباراة تشيلسي وليجيا وارسو في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يلتقي فريقي تشيلسي وليجيا وارسو في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي اليوم الخميس في تمام السابعة إلا ربع مساء.

 ويستضيف ملعب مارشال جوزيف بيلسودسكي ستاديوم مواجهة اليوم بين تشيلسي وليجيا وارسو في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

 

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وليجيا وارسو في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

 

تبث مباراة تشيلسي وليجيا وارسو في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي اليوم الخميس عبر بي إن سبورتس 2 إتش دي وبتعليق علي محمد علي.

 

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد ليجيا وارسو

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: ريس جيمس، توسين، شالوباه، جوستو.

وسط الملعب: مويسيس كايسيدو، ديوسبوري هال، مادويكي، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو، جادون سانشو.

 

تشكيل ليجيا وارسو المتوقع ضد تشيلسي

حراسة المرمى: كاكبر توبياسز.

خط الدفاع: ارتور يدرزيكزيك، ستيف كابوادي، روبن فيناجري، ريويا موريشيتا.

وسط الملعب: رافال أوغوسنتياك، جورجين إليتيم، بارتوش كابوستكا.

خط الهجوم: كاسبر تشودينا، باول وزوليك، مارك غوال.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وليجيا وارسو في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي تشكيل ليجيا وارسو المتوقع ضد تشيلسي مباراة تشيلسي وليجيا وارسو في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي تشيلسي وليجيا وارسو نهائي دوري المؤتمر الأوروبي