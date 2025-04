وزارة البيئة تطلق الفيلم الوثائقي الترويجي لمحميات جزر البحر الأحمر

أعلنت وزارة البيئة في بيان لها عن اطلاق، الفيلم الوثائقى الترويجى لمحميات جزر البحر الأحمر، وكان عنوان الفيلم ومقدمته، تتمثل في هذا الجمال الذي لم يحكِ أسراره بعد.. مرحبا بكم في محميات جزر البحر الأحمر بمصر .

قبلة الغواصين

وجاء في الفيلم: فلنغوص في الجانب البكر من البحر الأحمر .. حيث الجزر الخلابة، وأماكن الغوص بمواصفات عالمية.. الجمال الطبيعي البكر يمتعنا بمغامرة لا تنسى .

السباحة بين الشعاب المرجانية المليئة بالحياة.. والاسترخاء على الشواطئ الهادئة.. والاستمتاع بالمياه الكريستالية الصافية.

محميات جزر البحر الأحمر قبلة الغواصين ومحبي الطبيعة.. وراغبي الابتعاد عن الروتين اليومي والتواصل مع كنوز الطبيعة.

حدد وجهتك إلى جواهر مصر الخفية .. جزر دايدالوس ، أبو رمادة، أبو منقار، الجفتون، مجاويش، روكي، زبرجد، سانت جونو.. وغيرها الكثير.

سواء تمضي عطلتك في السباحة بين المناظر الطبيعية النابضة بالحياة، أو الابحار عبر المياه الهادئة، أو مجرد الاستمتاع بأشعة الشمس .. كل جزيرة من جزرنا تدعوك لاكتشافها بمسئولية والاتصال مع واحدة من أكثر النظم البيئية المميزة في الكوكب.

تذكر! حماية الطبيعة تبدأ بتجربة جمالها.. محميات جزر البحر الأحمر تناديك فهل انت مستعد لتجربة غير اعتيادية ؟!

Uncharted Waters. Untamed Beauty. Welcome to Egypt’s Red Sea Islands.

Dive into the wild side of the Red Sea—where breathtaking islands, world-class dive spots, and unspoiled natural beauty merge into an unforgettable adventure.

Imagine gliding through coral reefs bursting with life, lounging on tranquil shores, and soaking in crystal-clear waters. These islands are a sanctuary for divers, nature lovers, and anyone yearning to disconnect from the everyday and reconnect with the wild wonders of our planet.

Set your course for hidden gems like Daedalus, Umm Gamar, Abu Ramada, Abu Monqar, Giftun, Magawish, Rocky, Zabargad, St. John, Big Hanish—and so many more.

Whether you’re snorkeling through vibrant underwater landscapes, sailing across serene seas, or simply soaking up the sun, each island invites you to explore responsibly and engage with one of the planet’s most extraordinary ecosystems.

Remember, protecting nature starts with experiencing its beauty. The Red Sea is calling—are you ready to answer?