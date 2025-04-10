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الخميس 10 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إسرائيل تهدد تركيا: إنشاء قواعد عسكرية في منطقة تدمر السورية خط أحمر

تركيا وإسرائيل
تركيا وإسرائيل
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أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، بأن اجتماعا استضافته أذربيجان، جمع مسئولين إسرائيليين وأتراكا شهد تنسيقا بين الجانبين فيما يتعلق بالأوضاع في سوريا.

وأكد الوفد الإسرائيلي خلال الاجتماع، بشكل قاطع، أن أي تغيير في انتشار القوات الأجنبية في سوريا، وخاصة إنشاء قواعد تركية في منطقة تدمر، هو خط أحمر وسيُعتبر خرقًا خطيرًا، وفقًا لمصدر سياسي لصحيفة جيروزالم بوست العبرية.

وسبق أن أكدت دولة الاحتلال الإسرائيلي أن منع مثل هذا التهديد يقع على عاتق الحكومة في دمشق بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأشار المصدر إلى أن أي إجراء يُعرّض إسرائيل للخطر سيُعرّض الحكومة السورية للخطر أيضًا.

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