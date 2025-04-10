النقض تؤيد السجن المؤبد لقاتل شاب بالدقهلية

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من عاطل ارتكب جريمة قتل شاب بالدقهلية وايدت حكم محكمة الجنايات الصادر بالمؤبد فى اخر مراحل التقاضى ليصبح الحكم نهائيا وباتا بحق المتهم .



وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة فى نوفمبر 2023 بالسجن المؤبد لعاطل وذلك بعد قيامه بقتل شاب بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، بعد مشادة كلامية بينهما.



وأحالت النيابة العامة المتهم "السيد.م.م.ع"، وشهرته "فرخة" الى محكمة الجنايات لأنه بدائرة قسم ثان المنصورة- محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه "محمد محمد نجيب" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض "مطواه" وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة واحدة بذلك السلاح أستقرت بالصدر فخارت قواه وسقط أرضًا وفاضت روحه الى بارئها محدثًا اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، كما تضمن امر الإحالة اتهامه بحيازة سلاح ابيض"مطواة" بغير ترخيص.



وأدلى محمود أحمد شوقي، 24 عامًا صاحب كافيه بمنطقة الدراسات بشهادتة أمام النيابة العامة انه حال تواجده بحانوته رفقة المجني عليه المتوفي نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم على أثرها أحضر المتهم "مطواة" وقام بالتعدي على المجني عليه بأن سدد له طعنة استقرت بالصدر وأحدثت إصابته واودت بحياته.

وتضمنت شهادة رئيس مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بأن تحرياته السرية دلته على صحة ارتكاب المتهم جريمته على نحو ما شهد به الأول.

وأردف أنه تمكن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة "مطواة" وقصد المتهم ازهاق روح المجني عليه وذلك بعدما سند المجنى عليه على موتوسيكل خاص بالمتهم.