أفضل دعاء قبل النوم.. احرص على ترديده يوميًا

يعاني الكثير منا من الأرق والتوتر قبل النوم وقد يعاني من التعب والإرهاق وقد لا يستطيع النوم من الحيرة والتوتر أو التعب طوال اليوم مما ينعكس عليه بالسلب في اليوم التالي ذلك لأنه لم يأخذ القسط الوافر من الراحة والشعور بالسكينة والأمن.

لذا يوجهنا النبي محمد خير معلم رسول صلي الله عليه وسلم لأفضل الكلمات وأفضل الأدعية التي بها يحدث الشعور بالأمان ومن ثم السكينة والنوم في راحة وهدوء.

ونعرض لكم أفضل الأدعية والكلمات التي هي بمثابه مسكن إيماني للشعور النائم بالراحة والسكينة فواظب عليها والتي جاءت كالتالي:

أفضل الأدعية على خطى ونهج رسول الله صلي الله عليه وسلم

قبل النوم يفضل أن تقوم وتصلي ثم تقول "بسم الله وضعت جنبي وبك ارفعه إن أمسكت نفسي فإرحمها وأن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك

ومن أفضل الأدعيه أيضا: "أعوذ بكلمات الله التامة من شر خلقك"

أدعية نبوية قبل النوم:

دعاء كفارة اليوم وراحة البال:

"اللهم إنك خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية".

دعاء التسليم الكامل لله:

"اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجّهت وجهي إليك، وفوّضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبةً ورهبةً إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنتُ بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت".

دعاء الراحة والتوكل:

"باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين."

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