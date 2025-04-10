الأقباط يختتمون الصوم الأربعيني.. تعرف على طقوس جمعة ختام الصوم

يستعد الأقباط الأرثوذكس غداً للاحتفال بـ"جمعة ختام الصوم"، وهى الجمعة التي تسبق "أحد الشعانين"، وبداية أسبوع الآلام أقدس أيام العام لدى الأقباط.

ويُختتم في هذا اليوم الصوم الأربعيني المقدس الذي يمثل الأربعين يومًا التي صامها السيد المسيح؛ وبشكل عام يتكون الصوم الكبير في الكنيسة القبطية من 55 يوم (7 أيام استعداد + 40 يوم صوم السيد المسيح + أسبوع الآلام).



ووفق الموقع الكنسي “تكلا هيمانوت” يُقام في هذا اليوم طقس سر مسحة المرضى أو ما يعرف بـ"القنديل العام"، وهو أحد الأسرار السبعة المقدسة في الكنيسة، حيث يقوم الكاهن بمسح المشاركين بالزيت المقدس للصلاة من أجل الشفاء الروحي والجسدي، ويُقام هذا الطقس داخل الكنيسة.

تُقام صلاة القنديل العام في هذا اليوم تحديدًا، لأنه لا يجوز إقامته خلال أسبوع الآلام، تمامًا كما لا تُقام جنازات أو رفع بخور خلال ذلك الأسبوع، ولذلك يُقام "الجناز العام" بعد قداس أحد الشعانين، و"القنديل العام" يوم جمعة ختام الصوم.