"إس جي إس" تمنح "سامسونج" شهادة اعتماد لتقنية "Quantum Dot" الآمنة والخالية من الكادميوم

أعلنت سامسونج إلكترونيكس أن طبقة Quantum dot المستخدمة في تلفزيوناتها المزودة بتقنية ‘QD’ حصلت على شهادة الامتثال للمعايير الأوروبية لتقييد المواد الخطرة RoHS، كما تم التحقق من خلوها من الكادميوم من قبل معهد "إس جي إس" العالمي للاعتمادات.

يُعد معهد "إس جي إس"، ومقره الرئيسي في جنيف، سويسرا، جهة رائدة عالمياً في مجال الاختبار وإصدار الشهادات، حيث يضمن امتثال الشركات لمعايير الجودة والسلامة الصارمة عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك المنتجات الإلكترونية، والأغذية، والبيئة.

وإلى جانب اعتماد معهد "إس جي إس" لتقنية Quantum dotالخالية من الكادميوم، يضمن امتثال الشركة لتوجيه RoHS الأوروبي توفير تجربة مشاهدة تلفزيونية أكثر أمانًا وجودة.

وقال تايونغ سون، النائب التنفيذي لرئيس قطاع شاشات العرض في سامسونج إلكترونيكس: "تعتمد تلفزيونات Quantum dot من سامسونج على تقنية آمنة تتوافق مع القيود المفروضة على المواد الخطرة، مع تقديم جودة صورة لا مثيل لها".

وأضاف: "إن الحصول على شهادة "إس جي إس" يؤكد بشكل كامل سلامة منتجاتنا، ومع هذا الاعتراف، نواصل التزامنا بتطوير تقنيات عرض مستدامة بشكل مستمر." وبدأت سامسونج أبحاثها في تقنية Quantum dot عام 2001، وساهم التزامها المستمر بالبحث والاستثمار في ترسيخ مكانتها في طليعة الابتكار في سوق الشاشات العالمي.

وفي عام 2014، طورت الشركة أول مادة Quantum Dot خالية من الكادميوم في العالم، لتطلق بعدها بعام واحد أول تلفزيون مزود بهذه التقنية. ومنذ ذلك الحين، تواصل الشركة ريادتها في تقنية Quantum Dot من خلال التطوير المستمر والابتكار التقني. وعلى وجه الخصوص، نجحت سامسونج في تطوير مادة بلورية نانوية خالية من الكادميوم، وتمكنت من تسجيل نحو 150 براءة اختراع متعلقة بهذه التقنية. وبفضل خبرتها الواسعة وتقدمها التكنولوجي، مهدت الشركة الطريق لعصر جديد من تلفزيونات النقاط الكمومية الآمنة، المصنوعة من مواد خالية من المواد الضارة.