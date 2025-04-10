"فاروق": صادرات مصر الزراعية تتجاوز 2,7 مليون طن بالربع الأول من 2025

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2,7 مليون طن خلال الربع الاول من العام الجاري اعتبار من اول يناير حتى نهاية مارس 2025، وذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه من الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري.

وأوضح التقرير، أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس الطازجة، البصل الطازج، بطاطا، رمان، ثوم طازج، فراولة طازجة، فاصولية ( طازجة + جافة)، جوافة، طماطم طازجة، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و ٣٢٨ ألفا و ٩٠٢ طن، بالإضافة إلى تصدير ٤٩٢ ألفا و ٧٦٣ طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

وأشار التقرير، إلى أنه تم تصدير ٩٦ ألفا و ٣١٣ طنا من الفاصوليا (طازجة + جافة)، لتحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت البطاطا، على المركز الرابع بإجمالي ٧٧ ألفا و ٤٥٨ طنا، واحتلت الفراولة على المركز الخامس بإجمالي ٢٩ ألفا و ١٦٢ طنا، واحتلت الطماطم الطازجة على المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي ٢٨ ألفا و ١٩٥ طنا، في حين احتل البصل على المركز السابع في الصادرات بإجمالي ٢٦ ألفا و ٤١٠ أطنان، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت ٩٧٤٥ طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الجوافة على المركز التاسع بإجمالي ٧٨٣٥ طنا، في حين احتل الرمان على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي ٢٣٧٢ طنا.