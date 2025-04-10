غدًا.. انطلاق 4 مباريات حاسمة بدوري الكرة النسائية للناشئات

تنطلق مباريات حسم اللقب بدوري الكرة النسائية في قطاع الناشئات، غدا الجمعة، وذلك بعد فترة توقف للدوري الجاري بعد انتهاء الدور الأول للدوري، على أن تستمر المباريات خلال أيام الجمعة والسبت والأحد.

حيث تشارك 8 فرق في مرحلة البطولة لكرة القدم النسائية، وتأتي مواعيد المباريات كالآتي:

الجونة- زد اف سى الجمعة 4/11

بيراميدز- بالم هيلز السبت 4/12

مسار- المقاولون العرب السبت 4/12

وادي دجلة - الأهلي الأحد 4/13

ويحتل فريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي المقدمة بفارق الأهداف، فيما يحتل المركز الثاني في الترتيب نادي وادي دجلة ويحتل بالم هيلز المركز الثالث ويحتل مسار المركز الرابع من ترتيب دوري الكرة النسائية.