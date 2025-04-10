الشباب والرياضة بالغربية تطلق أولى فعاليات تدريبات TOT لسفراء مشواري الجدد

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الخميس، أولى فعاليات تدريبات TOT لسفراء مشواري الجدد، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وتوجيهات اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

ونفذت الفعاليات بمركز شباب مدينة طنطا، والذي يستمر خلال الفترة من 10 أبريل وحتي 13 أبريل وبمشاركة السفراء الجدد والذين تميزوا في تطبيق المهارات المكتسبة من البرنامج، وتم اختيارهم لاحقًا للتدريب ونقل الخبرات إلى مجتمعاتهم المحلية.

وتأتي هذه التدريبات للعمل على توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج وتعزيز تأثيره الإيجابي بين الشباب والنشئ، حيث إن التدريب يتضمن تأهيل السفراء الجدد على مهارات العرض والتقديم، وقواعد وأساليب التدريب، وكيفية إعداد الجلسات التدريبية، والتعامل مع الأنماط المختلفة داخل قاعة التدريب.

كما أن برنامج مشواري يهدف أيضا إلى تأهيل جيل جديد من الشباب يمتلك المهارات الحياتية والعملية اللازمة، ما يعزز قدراتهم على القيادة والتواصل الفعّال، ويؤهلهم لسوق العمل والمشاركة الفعالة في التنمية المجتمعية.

الجدير بالذكر أن برنامج «مشواري» يهدف إلى تأهيل جيل جديد من الشباب يمتلك المهارات الحياتية والعملية اللازمة، مما يعزز قدراتهم على القيادة والتواصل الفعّال، ويؤهلهم لسوق العمل والمشاركة الفعالة في التنمية المجتمعية، مضيف أن البرنامج يعمل على تطوير مهارات الشباب من خلال تقديم تدريبات متخصصة تعزز من كفاءاتهم وقدرتهم على مواجهة تحديات المستقبل، مما يسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات والإعداد الجيد لسوق العمل.

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