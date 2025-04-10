المركزي للحشائش ينظم برنامج تدريبي حول الاستخدام الآمن للمبيدات

واصل المعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية، دورة الإرشادي والتدريبي للمزارعين بإقامة دورته التدربية السادسة في مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة في الفترة من 13-15 أبريل تحت عنوان " الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش".

وقالت الدكتورة عزة خفاجي، مدير المعمل، إن الدورة ستركز على معاملات مكافحة الحشائش قبل الحصاد خاصة أن هناك بعض المحاصيل قد دخلت في طور النضج الكامل ولابد من التنبيه على المزارعين بضرورة التخلص من الحشائش المتبقية من عمليات المكافحة السابقة، وذلك بنقاوتها يدويا وأخراجها بعيد عن الحقل حتى لا تفرط بذورها داخله وتجدد العدوي العام القادم.

وأوضحت خفاجي، أن المعمل سيستمر في تقديم خدماته إلى المزارعين حتى الوصول إلى فترة حصاد المحصول، وذلك بالتوجيهات والتوصيات الخاصة بذلك.

وأشار الدكتور عادل فكار وكيل المعمل للإرشاد والتدريب أن هذه الدورة تأتي في فترة مهمة من عمر المحاصيل التي أوشكت على النضج ويهتم المعمل بتوجيه المزارعين والمهندسين بأهمية حماية المحاصيل الزراعية في الموسم القادم من الإصابة بالحشائش وعمل الخطوات الوقائية بالتخلص من الحشائش قبل نضجها.

وأشارت إلى أن الدورة ستوضح أنواع الحشائش المنتشرة في الزراعات المصرية والخسائر التي تسببها على المحاصيل وكذلك طرق استخدام مبيدات الحشائش وأنواع آلات الرش وكيفية استخدامها بالإضافة إلى طرق مكافحة الحشائش في المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر والجسور والمصارف، والدورة تستهدف مهندسي الإرشاد والمكافحة وكبار الزراع.