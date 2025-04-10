المطران عطاالله حنا يدعو لتمكين الفلسطينيين من الاحتفال بعيد القيامة في القدس

دعا المطران عطالله حنا القدس في أعياد القيامة إلى تمكين المسيحيين الفلسطينيين من الضفة الغربية من الوصول الى القدس، وجاء ذلك ضمن بيان نشر له عبر صفحته الرسمية اليوم.



وجاء نص البيان كالأتي:

نحن مقبلون على الأسبوع العظيم المقدس مرورا بالجمعة العظيمة والسبت العظيم المقدس واحد القيامة المجيد.

يؤسفنا ويحزننا ان هذه المواسم تحل علينا في هذا العام ونحن ما زلنا نعاني من الحرب وتبعاتها حيث ان الفلسطينيين يعانون من نتائج هذه الحرب ومن الحصار والحواجز ومنع حرية تنقلهم من مكان الى مكان.



وأضاف، ومع قرب الأعياد المجيدة ننادي بأن تفتح كافة الحواجز العسكرية لكي يتمكن المسيحيون الفلسطينيون في الضفة الغربية جميعا من الوصول الى القدس والمشاركة في الاحتفالات الكنسية والصلوات التي تقام بمناسبة أسبوع الالام وعيد القيامة المجيد، ان التصاريح التي أعطيت لا تلبي الحاجة المطلوبة ويجب ان يسمح لكل المسيحيين بأن يأتوا الى مدينة القدس ، لا بل أقول يجب ان يسمح لشعبنا كله للوصول الى القدس ليس فقط من اجل المقدسات بل أيضا من اجل العمل ، فالقدس هي العاصمة الروحية والوطنية لشعبنا الفلسطيني كله مسيحيين ومسلمين ولا يجوز ان يمنع الفلسطيني من ان يأتي الى مدينته وحاضنة مقدساته وتاريخه وعراقة وجوده في هذه الأرض المقدسة.



السلام يحتاج لجسور

وتابع، ان السلام الذي يتحدثون عنه يحتاج الى جسور وليس الى اسوار وحواجز عسكرية تمنع الفلسطيني من الوصول الى أي مكان يريد الوصول اليه، المسيحيون الفلسطينيون في الضفة الغربية يجب ان يتمتعوا بحرية الوصول الى كنيسة القيامة ونرفض مسألة تحديد التصاريح وغيرها من الإجراءات التي تعرقل وصول المسيحيين الى مدينتهم المقدسة والى مقدساتهم، لقد طالبنا يوم امس وناشدنا الحجاج بأن يأتوا الى القدس من سائر ارجاء العالم وليس من المنطق والعدل ان يتمكن أي انسان من الوصول الى القدس من أي مكان في هذا العالم باستثناء الفلسطينيين أبناء الضفة الغربية والذين يحاصرون وكأنهم في كنتونات معزولة ويمنعون من التنقل وحرية الوصول الى الأماكن المقدسة في القدس.



واختتم قائلاً: كنيسة القيامة في القدس بانتظار كافة المسيحيين في الضفة الغربية ويجب ان يتمكن كل المسيحيين من الوصول الى القدس بدون أي عوائق أيا كان شكلها وايا كان لونها.