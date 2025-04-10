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الخميس 10 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غدًا.. انطلاق مباريات الجولة السادسة من دوري الكرة النسائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنطلق غدًا الجمعة الموافق 11 أبريل، الجولة السادسة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية، حيث تشهد الجولة 5 مباريات بمشاركة قطبي الكرة المصري وفريق مسار المتصدر للدوري الجاري.

وتشمل الجولة السادسة من دوري الكرة النسائية كالآتي:

البنك الأهلي  X الأهلي "نادي البنك الأهلي" 3:30 

المقاولون العرب  X زد أف سي "فرعي المقاولون العرب" 1:00

الزمالك X  المعادي واليخت "ملاعب الناشئين بالزمالك" 1:00

وادي دجلة X إف سي مسار "وادي دجلة التجمع الأول" 3:30

بيراميدز X مودرن سبورت "فرعي الدفاع الجوي " 3:30

وكان قد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات المرحلة الحاسمة من دوري الكرة النسائية بداية من الأسبوع السادس وحتى الأسبوع التاسع.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، كان قد أجل عددا من الجولات في دوري الكرة النسائية، وذلك بسبب ارتباطات المنتخب الوطني للسيدات بمباراتين وديتين أمام الأردن الشهر المقبل.

حيث تم تأجيل الجولات بداية من الأسبوع السادس وحتى الأسبوع التاسع من عمر الدوري المصري للسيدات.

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