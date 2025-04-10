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الخميس 10 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة مرسى علم يلتقي بوفد كنيسة العذراء مريم والأنبا كاراس

رئيس مرسي علم يلتقي
رئيس مرسي علم يلتقي بوفد من الكنيسة
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التقي اليوم، اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم، بالقس بيجول بديع كاهن كنيسة العذراء مريم والأنبا كاراس بمرسي علم، ووفد من أبناء الكنيسة.

وقدم والوفد المرافق التهنئة لرئيس المدينة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيين دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام لجميع اهالى ومشايخ وعواقل مرسى علم.

وأكد خليل أن مصر نموذج فريد فى الصلات القوية التى تربط بين مواطنيها ، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية قيادة وشعبًا بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم والرخاء والأمان وأن يحفظها من كل شر.

كما أشار خليل أن هذه اللقاءات هى تعبير عن محبة كبيرة تعكس علاقة قوية واصيلة، وإيمانا من الجميع بقيمة العمل معًا على أرض وطن واحد يضم الجميع من أجل رفعته.

أبناء الكنيسة العذراء مريم رئيس مدينة مرسي علم عيد الفطر المبارك