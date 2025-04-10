رئيس مدينة مرسى علم يلتقي بوفد كنيسة العذراء مريم والأنبا كاراس

التقي اليوم، اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم، بالقس بيجول بديع كاهن كنيسة العذراء مريم والأنبا كاراس بمرسي علم، ووفد من أبناء الكنيسة.

وقدم والوفد المرافق التهنئة لرئيس المدينة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيين دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام لجميع اهالى ومشايخ وعواقل مرسى علم.

وأكد خليل أن مصر نموذج فريد فى الصلات القوية التى تربط بين مواطنيها ، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية قيادة وشعبًا بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم والرخاء والأمان وأن يحفظها من كل شر.

كما أشار خليل أن هذه اللقاءات هى تعبير عن محبة كبيرة تعكس علاقة قوية واصيلة، وإيمانا من الجميع بقيمة العمل معًا على أرض وطن واحد يضم الجميع من أجل رفعته.