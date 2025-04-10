مسار ووادي دجلة في مواجهة قوية بدوري الكرة النسائية

يواجه فريق الكرة النسائية لنادي مسار، غدا الجمعة، في مباراة قوية وحاسمة مع نظيره وادي دجلة، ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

حيث تقام المباراة بين الفريقين بين مسار ووادي دجلة على ملعب وادي دجلة بالتجمع الأول، في تمام الساعه الثالثة والنصف عصرا.

وكان قد تم تأجيل المباريات الخاصة بالجولة السادسة لفرق كرة القدم النسائية، بسبب مباريات المنتخب الوطني الأول أمام منتخب الأردن والتي تم إقامتها وديا.

ويتصدر نادي مسار ترتيب دوري الكرة النسائية بفارق 61 نقطة فيما يحل وادي دجلة في المركز الثالث من الترتيب برصيد 51.

وكان قد تعادل فريقي مسار ووادي دجلة في المباراة التي جمعت بينهما في الدور الأول من الدوري الحالي.