جامعه قناة السويس تدعم برنامجًا تدريبيًا حول التصميم الشامل للتعلم بمدرسة التربية الفكرية بالإسماعيلية

نظمت جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، برنامجاً تدريبياً بعنوان "التصميم الشامل للتعلم بالمدارس العامة"، استهدف مدرسة التربية الفكرية بإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، بالتعاون بين إدارة تدريب أفراد المجتمع والإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بمديرية التربية والتعليم.

هذا وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بخدمة المجتمع ودعم تطوير العملية التعليمية، بما يعزز دمج كافة فئات المجتمع في بيئة تعليمية عادلة وفعالة، مشيراً إلى أن التصميم الشامل للتعلم يمثل توجهاً حديثاً ومهماً في هذا الإطار، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاء البرنامج التدريبي تحت إشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أكدت أن التصميم الشامل للتعلم يعكس رؤية عصرية وشاملة تضع الطالب محوراً للعملية التعليمية، وتمنح المعلم أدوات منهجية تدعم الاستجابة للاختلافات الفردية، مضيفة أن هذا التدريب يأتي في إطار سلسلة من البرامج التي تنفذها الجامعة لدعم الفئات التعليمية الأكثر احتياجاً.

وأُقيم البرنامج تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وبمشاركة عدد من المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور بلغ عددهم 25 مشاركاً، حيث تولت المحاضرة الدكتورة هالة رمضان عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة قناة السويس، تقديم المحتوى العلمي والتطبيقي، موضحة أن التصميم الشامل للتعلم هو إطار تعليمي يستند إلى فهم آليات عمل الدماغ أثناء التعلم، ويعتمد على ثلاثة مبادئ رئيسية تشمل توفير وسائل متعددة لتحفيز المتعلم، وطرق متنوعة لعرض المعلومات، وفرص متعددة لأداء المتعلم بما يلائم أنماطه التعليمية المختلفة.

وتناول البرنامج كيفية اشتقاق مفهوم التصميم الشامل للتعلم من التصميم الشامل في الهندسة المعمارية، مع التأكيد على أهمية دمج الخصائص التي تتيح الوصول الشامل منذ لحظة التخطيط للتجربة التعليمية، استناداً إلى أبحاث علم الأعصاب وعلم النفس والتخصصات ذات الصلة. كما تطرق إلى أهداف هذا النوع من التصميم، وفي مقدمتها ضمان مشاركة جميع الطلاب دون استثناء، من خلال توفير بيئة تعليمية مرنة تشمل التقنيات الداعمة مثل الفيديوهات المصحوبة بتعليقات صوتية وخيارات تحويل النص إلى كلام.

وشهد البرنامج مشاركة فعالة من الأستاذ محمد محمد إبراهيم عبد الفتاح، رئيس قسم التواصل والدعم بإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، والأستاذة أمل إسماعيل حجازي، عضو التواصل والدعم بالإدارة ذاتها، إلى جانب الأستاذة سماح أحمد، مسئول التواصل ودعم المعلمين بمديرية التربية والتعليم، حيث أثنوا على محتوى التدريب وأهمية تعميمه على نطاق أوسع في المدارس العامة والخاصة.

وقد نظم البرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، اللذان أكدا على استمرار الجامعة في دعم البرامج التوعوية والتعليمية الهادفة إلى تمكين الكوادر التعليمية وتعزيز دورهم في بناء بيئة تعليمية دامجة وإنسانية.