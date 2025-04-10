قصف مدفعي على شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بشن قصف مدفعي على شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة إلى 30 شهيداً.

تدمير منزل بالكامل

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً مكوّناً من أربعة طوابق في شارع بغداد بالحي، مما أسفر عن تدميره بالكامل، وتسبب أيضاً بأضرار جسيمة لحوالي عشرة منازل مجاورة مأهولة بالسكان، ما أدى إلى استشهاد 30 شخصاً على الأقل، بينهم 8 أطفال، إضافة إلى إصابة نحو 60 آخرين.

ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواصل أعمال البحث والإنقاذ تحت الأنقاض، في ظل وجود عدد من المفقودين، مع الإشارة إلى أن معظم الضحايا كانوا من السكان الذين نزحوا من أطراف الحي نحو وسطه، ولم يتمكنوا من مغادرته بسبب انعدام أماكن آمنة للجوء.

وأفادت مصادر محلية بأن جثامين الشهداء والمصابين جرى نقلها إلى المستشفى المعمداني باستخدام عربات تجرها الدواب، في ظل صعوبة الوضع داخل المستشفى نتيجة العدد الكبير من الضحايا ونقص الإمكانيات.

من جانبه، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة أن هناك 34 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين تحت أنقاض المنازل المستهدفة، من بينهم 19 شخصاً من عائلة "أبو عمشة"، بينهم 7 أطفال و8 نساء.