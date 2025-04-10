حملة تفتيشية على المحلات العامة والكافيهات والمطاعم بالغردقة

قامت الوحدة المحلية بمدينة الغردقة، اليوم الخميس، بحملة تفتيشية على عدد 7 محلات بحي جنوب منها مطاعم وكافيهات ومخبز لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية رئيس المدينة بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية .

ولاحظت الحملة أن معظم هذه المحلات تعمل بدون تراخيص نشاط و تصاريح اشغال ، وسجل بيئي وعدم توافر الاشتراطات البيئية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

إنذارات وإعدامات

ووجهت اللجنة عدد (6) إنذارات لتلافي ملاحظات عدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية والصحية ولسرعة إنهاء إجراءات التراخيص وتصاريح الأشغال، وتم إعدام بعض اللحوم والدجاج والمخبوزات لتغيرها في الخصائص الطبيعية ولسوء التخزين.

نفذت الحملة بالتنسيق مع السلامة والصحة المهنية، الطب البيطري، تراخيص محلات جنوب، البيئة جنوب تحت إشراف مدير عام اللجان والمجالس بالمدينة.