ضمن "بداية".. "حب الأوطان" ندوة دينية بـ"علوم كفر الشيخ"

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإدارة الجامعة وبالتعاون مع الأزهر الشريف، ندوة دينية بعنوان "حب الأوطان" والتي أُقيمت في رحاب كلية العلوم ضمن البرنامج التثقيفي القوافل الدعوية والإرشاد الديني، والتي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان المصري) انطلاقا من مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" وتحت رعاية فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور جمعة نعناعة وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذ ومتابعة نافع حمادة مدير الإدارة العامة لمشروعات البيئة بالجامعة.

وجاء ذلك في إطار التعاون بين جامعة كفر الشيخ والأزهر الشريف، ومن منطلق الدور الرائد الذي تقوم به الدولة المصرية في الاهتمام بقضايا الشباب ونشر الوعي الديني وتثقيف المجتمع والحفاظ على الأسرة المصرية.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الوطني لدى طلبة الجامعة، ورفع المستوى الثقافي والعلمي لديهم، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات الحوارية تأتي ضمن خطة المجلس الأعلى للجامعات والتي تتناول قضايا هامة لشباب الجامعات المصرية.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من تلك الندوات هو توضيح مدي التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وضرورة ترسيخ مفهوم المواطنة التي يقوم على أساسها كل فرد بواجبه تجاه نفسه وأهله ومجتمعه ووطنه، وبناء العلاقات الإنسانية الإيجابية، وتشكيل الوعي الوطني الصحيح لدى الشباب وإرشادهم إلى الطرق الصحيحة في التعبير عن حبهم لوطنهم وأن يضعوا مصلحة وطنهم فوق أي اعتبار، وتقديم الرؤى المختلفة للتغلب على التحديات التي تواجه خطط التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

ومن جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذه الندوات تهدف إلى إعداد وتدريب الطلبة الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة في نفوس المواطنين، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة.

وحاضر الندوة فضيلة الشيخ هاني محمد إبراهيم موجه بمنطقة وعظ كفرالشيخ، وفضيلة الشيخ اشرف محمد خضر الواعظ الأول والمنسق الإعلامي بمنطقة وعظ كفرالشيخ، تناولا خلالها، مفهومي الولاء والانتماء الحقيقين وكيف يحمي الشباب أنفسهم من المفاهيم المغلوطة والافكار المتطرفة والتي قد تؤدي الي فقد الهوية المصرية دون إدراك او وعي، مؤكدين على ضرورة الوعي الصحيح حتى لا نقف على حافة الهاوية مع انفسنا وبلدنا الحبيب ومجتمعنا، هذا وقد حضر اللقاء الكثير من الطلبة الذين ظهرت على ملامح وجوههم استحسان اللقاء وأيضا مدى فهمهم وإدراكهم للمعاني الجديدة التي تضمنها هذا اللقاء، وتم تخصيص جزء من الندوة لأسئلة الطلبة وتم الإجابة عنها.

وتأتي أهمية هذه الندوات في بناء الشخصية الوطنية وتعزيز الانتماء، وكيفية مواجهة حيل المشككين في الدين والمغالين في مفاهيمه، وتعزيز الهوية الوطنية والفكرية وآليات فهم النص الديني.