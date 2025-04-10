موعد مباراة مانشستر يونايتد وأولمبيك ليون في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء اليوم الخميس إلى ملعب الأضواء في مدينة ليون الفرنسية عندما يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفًا على أولمبيك ليون، في قمة مرتقبة في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ليون ضد مانشستر يونايتد

تقام مباراة ليون ومانشستر يونايتد اليوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025، على أرضية ملعب الأضواء في مدينة ليون الفرنسية، أحد أشهر الملاعب الأوروبية.

وسيكون التوقيت الرسمي لانطلاق مباراة مانشستر يونايتد وأولمبيك ليون في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي والساعة 8:00 مساءً بتوقيت فرنسا

القنوات الناقلة لمباراة ليون ضد مانشستر يونايتد

سيتم بث مباراة ليون ضد مانشستر يونايتد مباشرة على شاشة قناة beIN Sports HD 1، وهي القناة المالكة الحصرية لحقوق بث بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تفاصيل القناة الناقلة:

القناة: beIN Sports HD 1

المعلق: خليل البلوشي

الجودة: عالية الوضوح HD

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد في مباراة ليون

من المتوقع أن يعتمد المدرب الهولندي إيريك تين هاج على تشكيل هجومي متوازن، مع الحفاظ على الخط الخلفي منظمًا، خاصة أن المباراة تُلعب خارج الديار.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: نصير مزراوي – هاري ماجواير – ليني يورو

خط الوسط: دالوت – أوجارتي – برونو فيرنانديز – دورجو

خط الهجوم: زيركزي – هويلوند – جارناتشو

يُتوقع أن يعتمد مانشستر على سرعة الأطراف والاختراق من العمق، مع دور قيادي واضح لبرونو فيرنانديز في وسط الميدان لصناعة اللعب، خاصة في ظل الحذر المتوقع من فريق ليون.

التشكيل المتوقع لفريق ليون ضد مانشستر يونايتد

من جانبه، سيدخل فريق ليون اللقاء بتشكيلته المثالية، معتمدًا على خبرة نجمه ألكسندر لاكازيت، وخطورة ريان شرقي وتياجو ألمادا في الهجوم.

التشكيل المتوقع لفريق أولمبيك ليون:

حراسة المرمى: لوكاس بيري

خط الدفاع: إينسلي نيلز – كلينتون ماتا – موسى نياخات – نيكولاس تاليافكو

خط الوسط: ماتيتش – فيرتو – كورينتين توليسو

خط الهجوم: ريان شرقي – لاكازيت – تياجو ألمادا

تاريخ ليون ومانشستر يونايتد

يدخل الفريقان هذه المباراة بطموح كبير للوصول إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، وتبدو الحظوظ متقاربة، على الرغم من الفوارق التاريخية والفنية بين الفريقين.

مانشستر يونايتد يمتلك رصيدًا غنيًا من البطولات الأوروبية والخبرة القارية، وهو أحد الفرق المرشحة دائمًا للوصول إلى الأدوار النهائية.

أولمبيك ليون، رغم تاريخه المتواضع أوروبيًا مقارنة بمانشستر، فإنه يقدم مستوى ثابتًا في الموسم الجاري، خاصة في المباريات التي تُقام على ملعبه.

كل ذلك يجعل من موعد مباراة ليون ضد مانشستر يونايتد واحدًا من أبرز المواعيد الكروية في شهر أبريل، لا سيما مع تلاحم الجولات الأوروبية والحاسمة في هذه الفترة.

موعد مباراة الإياب بين مانشستر يونايتد وأولمبيك ليون

بعد انتهاء مباراة الذهاب على ملعب الأضواء، ينتقل الفريقان إلى إنجلترا لخوض مباراة الإياب، التي ستكون حاسمة في تحديد المتأهل إلى نصف النهائي.

موعد مباراة الإياب:

التاريخ: الخميس 17 أبريل 2025

الملعب: أولد ترافورد – مانشستر، إنجلترا

التوقيت: 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 10:00 مساءً بتوقيت مكة.