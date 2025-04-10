محافظ الدقهلية في جولته المفاجئة لمركز طب الأسرة ببهوت مركز نبروه.. ماذا حدث؟

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ضرورة زيادة عدد الأطباء البشريين بمركز طب الأسرة بقرية بهوت مركز نبروه، وتوفير تخصصات إضافية بالتنسيق مع وزارة ومديرية الصحة.

كما أكد ضرورة تعظيم دور مركز طب الأسرة في بهوت لتخفيف الضغط عن مستشفى نبروه المركزي وتوفير الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم، والتأكيد على توفير جميع المستلزمات الطبية بمركز طب الأسرة في بهوت.

وأثنى محافظ الدقهلية على فرق العمل من الأطباء والتمريض والإداريين لالتزامهم بالزي المخصص ومستوى النظافة في المركز وحسن استقبال المواطنين والتعامل مع المترددين، وأكد على ضرورة استمرار بذل الجهود للحفاظ على هذا المستوى اللائق بأهلنا في سرعة الاستجابة لمطالبهم والتخفيف عنهم.

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين داخل مركز طب الأسرة الذين عبروا عن رضاهم عن أداء المنظومة الطبية بالمركز، وأكد لهم أن جولاته المفاجئة تأتي للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين وتوفير الرعاية اللائقة لهم.

ووعد محافظ الدقهلية أهالي بهوت بالعمل على سرعة الانتهاء من أعمال رصف الطريق من بهوت إلى نبروه في أقرب وقت ممكن تخفيفا عليهم من معاناة الطريق، جاء ذلك في إطار جولة محافظ الدقهلية بمركز نبروه التي بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.