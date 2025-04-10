ضبط قائد سيارة وضع كشافات تسببت في حجب الرؤية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بوضع كشافات "عالية الإضاءة" بالخلف والتسبب فى حجب الرؤية لقائدى المركبات.



انعدام الرؤية

جاء ذلك فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة ملاكى بوضع كشافات عالية الإضاءة بالخلف متسبباً فى انعدام الرؤية لقائدى السيارات التى تسير خلفه أثناء سيره بالمحلة الكبرى بالغربية.. مما يعرض سلامة المواطنين للخطر.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بمحافظة الغربية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.