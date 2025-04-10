خلص عليه بمقص.. تجديد حبس قاتل صديق والده في بني سويف

قررت محكمة جنح بني سويف تجديد حبس قاتل صديق والده بمقص 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى بمعرفة النيابة العامة، وذلك بنطاق دائرة مركز ناصر بمحافظة بني سويف.



تفاصيل القبض على المتهم

ألقت مباحث قسم شرطة ناصر بمحافظة بني سويف برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة ناصر ومعاونيه، القبض على قاتل صديق أبيه بمقص في بني سويف عقب ارتكابه جريمة القتل، وذلك لوجود خلافات أدت لوقوع الجريمة.

المجنى عليه

وكان قد تلقى اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف إشارة مفادها بمقتل شاب.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة ناصر يترأسها المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث ومعاونيه، أسفرت التحريات عن أن المجني عليه سقط قتيلًا على أيدي نجل صديقه إثر مشاجرة نشبت بين الطرفين نتيجة خلافات تطورت من تراشق عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من الطرفين من ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم".

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوصول شاب يُدعى أحمد.ع إلى مستشفى ناصر المركزي جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بجرح نافذ في منطقة الصدر.



التحريات تكشف تفاصيل الجريمة

وكشفت التحريات لمباحث مركز ناصر ببني سويف برئاسة المقدم أحمد طرفاية تحت إشراف اللواء محمد الخولى مدير إدارة البحث الجنائي، أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة اندلعت بين المجني عليه وصديقه بسبب خلافات عبر "فيسبوك"، ما دفع نجل الصديق، ويدعى يوسف.ع، ويعمل بورشة كاوتشوك، إلى التدخل، حيث طعن المجني عليه بمقص كان بحوزته، ما تسبب في إصابته القاتلة.

تم القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته الي النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وأمرت بالتصريح بدفن المجني عليه وإعداد تقرير الصفة التشريحية وقام المتهم بتمثيل جريمته.