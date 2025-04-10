مصير مارسيل كولر.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع ماركو روزه

بدأت إدارة النادي الأهلي في البحث عن بديل السويسري مارسيل كولر لتولى القيادة الفنية لفريق الأهلي في الفترة المقبلة في ظل حالة الغضب التي تسيطر على مسئولي القلعة الحمراء من تراجع مستوى الفريق تحت قيادة “كولر” مؤخرا، خاصة أن الأهلي تنتظره ارتباطات مهمة جدا في الفترة المقبلة على رأسها المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا.

ورغم تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وأصبح على بعد خطوتين من التتويج باللقب والاحتفاظ بالأميرة الإفريقية داخل القلعة الحمراء للموسم الثالث على التوالي، إلا أن أيام مارسيل كولر أصبحت معدودة في النادي الأهلي.

حقيقة رحيل مارسيل كولر

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي، عن أن هناك اتجاها كبيرا في مجلس إدارة النادي برحيل مارسيل كولر والتعاقد مع مدير فني عالمي يلبي طموحات نادي القرن في الفترة المقبلة وتجديد الطموح، خاصة أن الفريق أصبح مع “كولر” بدون هوية في المباريات الأخيرة رغم المنافسة على جميع البطولات في الموسم الحالي.

وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن إدارة النادي تجهز البديل لخلافة “كولر” ويبقى المدرب الألماني ماركو روزه المدير الفني السابق لفريق لايبزيج الألماني الخيار الأول لمسئولي الأهلي في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن “روزه” كان قريب من تولي الإدارة الفنية للأهلي قبل مارسيل كولر، ولكن تعثرت المفاوضات بسبب المقابل المادي ورغبة المدرب الألماني في الاستمرار بالتدريب في قارة أوروبا في ذلك الوقت.

وتابع المصدر أن شركة الكرة بالنادي بالتعاون مع لجنة التخطيط، بدأت بالفعل في دراسة عدد من السير الذاتية للعديد من المدربين على رأسهم ماركو روزه الذي يحظى بتأييد كبير من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب وأن المدرب الألماني لا يمانع تدريب الأهلي والتواجد في مونديال الأندية.

من هو ماركو روزه المرشح لتدريب الأهلي؟

أعلن نادي لايبزيج في شهر مارس الماضي إقالة المدرب الألماني ماركو روزه، من تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة بعدما تولى المهمة الفنية للفريق الألماني في سبتمبر 2022.

وبدأت رحلة ماركو روزه التدريبية بتولى تدريب فريق لوكوموتيف لايبزيج، واستمر لمدة موسم واحد فقط في 2012-2013، قبل أن يرحل إلى فريق ريدبول سالزبورج.

وفي موسم 2016-2017 تولى "روزه" تدريب فريق ريدبول سالزبورج النمساوي تحت 18 عامًا، وفاز معه بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا للصغار بموسمه الأول، وبعدها قررت الإدارة منحه الثقة لتدريب الفريق الأول بالموسم التالي، الذي شهد تفوق سالزبورج على دورتموند ولاتسيو ووصوله لنصف نهائي الدوري الأوروبي، قبل أن يتأهل لربع نهائي ذات البطولة بالموسم التالي.

وبعدها انتقل للدوري الألماني من بوابة بوروسيا مونشنجلادباخ خلال الفترة من 2019 حتى 2021، قبل أن يتولى تدريب بروسيا دورتموند في صيف 2021 حتى مايو 2022 وبعدها رحل لقيادة لايبزج.