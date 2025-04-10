أذكار الصباح والمساء.. درع المسلم اليومي

في زحمة الحياة وتسارع إيقاعها، يبحث الإنسان عن لحظة سكينة، ونافذة أمان وسط التقلبات اليومية، ولعل أذكار الصباح والمساء تمثل إحدى أهم تلك اللحظات التي يجد فيها المسلم راحته النفسية وغذاءً لروحه، ودرعًا واقيًا يحصّنه من شرور الدنيا والآخرة.

تُعد أذكار الصباح والمساء جزءًا من سنة النبي محمد ﷺ، وهي مجموعة من الأدعية والأذكار التي يُستحب أن يرددها المسلم بعد صلاة الفجر وحتى شروق الشمس، وفي المساء من بعد العصر حتى الغروب. وهي تتنوع بين التسبيح، والحمد، والاستغفار، وطلب الحفظ والبركة.

من أذكار الصباح:

"أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير."

"اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور."

"اللهم إني أصبحت أشهدك، وأشهد حملة عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك."

"رضيتُ بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمدٍ ﷺ نبيًّا."

"اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحدٍ من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر."

"اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت."

"اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت."

"أستغفر الله العظيم وأتوب إليه."

"اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعملاً متقبلاً."

قراءة آية الكرسي.

قراءة سور: الإخلاص، الفلق، الناس (ثلاث مرات).

ومن أذكار المساء:

"أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله..."

"اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير."

"اللهم إني أمسيتُ أشهدك، وأشهد حملة عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت..."

تكرار آية الكرسي والمعوذات.

"اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي."

"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وغلبة الدين وقهر الرجال."

"حسبِي الله لا إله إلا هو، عليه توكلتُ، وهو رب العرش العظيم" (سبع مرات).

إنها درعك اليومي... فاجعلها عادة لا تتركها.