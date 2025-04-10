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الخميس 10 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس الإيراني: لا قوة تستطيع منع الشعب من التنمية ونلتزم بتكنولوجيا نووية سلمية

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
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قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، إنه لا توجد قوة تستطيع منع الشعب الإيراني من التنمية والتطور، وفقًا لما أوردته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
 

تكنولوجيا سلمية

وأكد الرئيس الإيراني، أن طهران تلتزم بتكنولوجيا نووية سلمية، مشيرًا إلى أن بلاده لا تسعى للحرب أو امتلاك قنبلة نووية.

وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، بأنه في حال استدعت الأمور تدخلاً عسكرياً، فإن الولايات المتحدة لن تتردد في القيام بذلك بالتعاون مع إسرائيل.

في المقابل، نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع نفيه لتلقي أي رسالة من الجانب الأمريكي بشأن احتمال إلغاء زيارة المبعوث الأمريكي إلى المنطقة، روبرت ويتكوف، إلى سلطنة عُمان.

وأكد المصدر، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الإيرانية، أن الحديث عن احتمال إلغاء زيارة ويتكوف في حال عدم إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين، لا يعدو كونه شائعات وأسلوباً من أساليب الحرب النفسية.

وشدد المصدر على أن المفاوضات بين الجانبين لا تزال مستمرة وفق الجدول الزمني المحدد، دون أي تعديل أو تأجيل.

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